В "УДАРе" призвали власти создать нормальные условия для производителей, а не идти на регулирование цен на продукты

В УДАРе Виталия Кличко призвали власти устранить реальную причину подорожания продовольственных товаров и обеспечить промышленность доступным газом, а не принимать популистское решение об административном регулировании цен на продукты. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

«Главной причиной роста стоимости продуктов является подорожание энергоресурсов. Меморандум между правительством и украинскими производителями, который должен сдерживать рост цен на газ, не работает. Как результат, уже в январе только хлеб может подорожать более чем на 10%. Также подорожание ожидает и другие группы товаров. Власти должны преодолевать причину удорожания товаров, а не пытаться бороться административными методами с подорожанием продуктов, вводя государственное регулирование цен. Поскольку это популистское решение является дополнительным риском для промышленности, которая и так с высокой ценой находится на грани рентабельности», - говорится в заявлении.

В партии убеждены, что регулирование цен не отразится на реальной ситуации в стране.

«Даже в Нацбанке признают, что влияние введения госрегулирования цен на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным из-за того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса. Кроме того, намерение властей ввести продуктовые карточки для малоимущих, которые можно будет получить через приложение «Дия», вообще выглядит оторванным от жизни. Ведь основная группа людей, нуждающихся в такой поддержке, - это пенсионеры, которые преимущественно не имеют этого приложения и смартфонов», - отметили в партии.

В «УДАРе» отметили, что нужно по примеру стран Евросоюза стимулировать промышленность.