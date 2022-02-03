В "УДАРе" призвали власти создать нормальные условия для производителей, а не идти на регулирование цен на продукты
Регулирование цен не отразится на реальной ситуации в стране, считают в партии.
В УДАРе Виталия Кличко призвали власти устранить реальную причину подорожания продовольственных товаров и обеспечить промышленность доступным газом, а не принимать популистское решение об административном регулировании цен на продукты. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.
«Главной причиной роста стоимости продуктов является подорожание энергоресурсов. Меморандум между правительством и украинскими производителями, который должен сдерживать рост цен на газ, не работает. Как результат, уже в январе только хлеб может подорожать более чем на 10%. Также подорожание ожидает и другие группы товаров. Власти должны преодолевать причину удорожания товаров, а не пытаться бороться административными методами с подорожанием продуктов, вводя государственное регулирование цен. Поскольку это популистское решение является дополнительным риском для промышленности, которая и так с высокой ценой находится на грани рентабельности», - говорится в заявлении.
В партии убеждены, что регулирование цен не отразится на реальной ситуации в стране.
«Даже в Нацбанке признают, что влияние введения госрегулирования цен на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным из-за того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса. Кроме того, намерение властей ввести продуктовые карточки для малоимущих, которые можно будет получить через приложение «Дия», вообще выглядит оторванным от жизни. Ведь основная группа людей, нуждающихся в такой поддержке, - это пенсионеры, которые преимущественно не имеют этого приложения и смартфонов», - отметили в партии.
В «УДАРе» отметили, что нужно по примеру стран Евросоюза стимулировать промышленность.
«Контроль правительства за ценами является преимущественно болезнью экономически несвободных стран и всегда приводил к углублению промышленного кризиса. "УДАР Виталия Кличко" призывает правительство отказаться от заранее неэффективных мер, а начать работу над активизацией рыночных механизмов снижения цен, созданием благоприятного инвестиционного климата и стимулированием отечественных производителей продовольственной продукции. В частности, теми методами, которые применяются в Евросоюзе: кроме прямых дотаций, для аграриев НДС на многие продукты питания ниже стандартного. А во время пандемии его еще снизили. Например, Великобритания снизила налог с 20 до 5% для заведений из сферы развлечений, гостиниц и заведений питания. Германия же снизила НДС с 19 до 7%», - подытожили в партии.