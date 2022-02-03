РоSSийские наемники в течение суток четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

РоSSийские наемники в течение суток четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе
Українські воїни на передовій
Фото: Міністерство оборони України

За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

В Донецкой области оккупанты обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово". Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора они применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили снаряд ВОГ-17.

Кроме того, в направлении Талаковки роSSийские наемники вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Около Водяного Донецкой области роSSийские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в первый день февраля роSSийские наемники били из гранатометов возле Песков и Марьяновки. Потерь в рядах украинской армии не было.

В течение дня 2 февраля оккупанты дважды нарушили режим тишины, ВСУ открывали ответный огонь.

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