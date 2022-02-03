В “красной” и “желтой” зонах карантина находятся по две области

Превышен уровень госпитализации и динамика уровня госпитализаций из-за осложнений от коронавируса.

По состоянию на четверг, 3 февраля, в "красной" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся две области.

Это Ивано-Франковская и Ровенская области, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, "желтыми" являются Кировоградская и Полтавская области.

Киев и остальные регионы – в оранжевой зоне.

Коэффициент выявления случаев заболевания в целом по стране составляет 22,9% при вставленном показателе в 20%.

Больше всего больных в Прикарпатье и Сумщине.

Превышен уровень госпитализации (зафиксирован коэффициент 61% при пределе 60%) и динамика уровня госпитализаций (54,8% – при пределе 50%).

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что новая волна коронавирусной болезни, связана с распространением в мире нового штамма коронавируса омикрон, пройдет в Украине спокойнее предыдущих.

За среду, 2 февраля, в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавируса – наибольшее количество за все время.

Штамм коронавируса омикрон обнаружили уже в 20 областях Украины. Стремительное распространение этого штамма влечет за собой значительный рост новых случаев заболевания. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – вдвое.

В конце января Минздрав прогнозировал увеличение количества больных ковидом в пределах 40-60 тысяч в сутки. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий также не исключает более 60 тыс. больных в течение нескольких недель.