"Это послало сигнал, который мы не собирались посылать", - заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

В Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение РоSSии в Украину как "неизбежное", предполагая, что это слово было употреблено неуместно, передает "Европейская правда".

"Я использовала это слово однажды, - сказала спикер Белого дома Джен Псаки. - Я думаю, что другие использовали его когда-нибудь. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение".

На прошлой неделе Псаки заявила, что вторжение роSSийских войск в Украину продолжает быть "неизбежным". Это повлекло за собой негативную реакцию Киева . Украинские чиновники, включая Президента Владимира Зеленского, не согласились с таким утверждением и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Представитель Белого дома также добавила, что решение президента США развернуть 3000 американских военных в Восточной Европе было принято после широких консультаций с союзниками, но отметила, что этот шаг не был вызван конкретным событием последних дней.

Она отрицала, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.

"Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является РоSSия", – добавила Псаки.

Напомним, 18 января Джен Псаки заявила, что РоSSия способна в любой момент начать новое вторжение в Украину.

2 февраля во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на информационную панику, удалось стабилизировать ситуацию с гривней.