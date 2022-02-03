Комиссия "Нафтогаза" проверит действия облгаза в Кропивницком, где произошел взрыв дома

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко посетил Кропивницкий, где произошел взрыв в многоквартирном жилом доме.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Тимошенко отметил, что сегодня после 15:00 ожидаются предварительные выводы относительно того, какие восстановительные работы могут быть выполнены.

"Предварительно есть понимание, что люди должны вернуться в ближайшие сроки в свои квартиры. Я поставил отдельную задачу главе области, чтобы как можно быстрее сегодня или завтра утром начали восстанавливать окна у людей в квартирах, потому что это действительно важно, чтобы люди вернулись в свои дома. Все работы, которые нужны, со стенами и так далее, какие-то капитальные работы тоже будут быстро сделаны", – сказал он.

Тимошенко напомнил, что полиция возбудила уголовное производство по обстоятельствам взрыва.

"Из Киева также сюда приехала отдельная комиссия "Нафтогаза", которая будет разбираться и смотреть, что местный облгаз делал здесь, какие работы были", – рассказал он.

В город также прибыли специалисты по детским ожогам из Днепра, которых рекомендовал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Они консультируют местных врачей. В местной больнице сообщили, что пострадавшая 8-летняя девочка находится в состоянии средней тяжести, граничащем с тяжелым. Она получила ожоги 30% тела, включая ноги и лицо. Другой пострадавший ребенок – 13-летняя девочка – находится в областной больнице.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что работы по ликвидации последствий взрыва продолжаются. В настоящее время дом отключен от газо- и электроснабжения и частично – от теплоснабжения.

На месте происшествия работает передвижной пункт управления и пункт обогрева с полевой кухней. Также с людьми работают психологи. В настоящее время мобильный пункт обогрева ГСЧС посетили более 100 человек.

Отмечается, что в 15:00 состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, во время которого будут заслушаны заключения экспертов и приняты решения о дальнейших действиях по ликвидации последствий взрыва.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 2 февраля в 9-этажке в Кропивницком произошел пожар, по предварительным выводам - в результате взрыва газовоздушной смеси. Один мужчина погиб, пострадали трое – один взрослый и две девочки восьми и тринадцати лет.

По данным ГСЧС, взрыв выбил окна в 73 квартирах, пять квартир были повреждены. Спасены - 10 человек и эвакуированы 57.