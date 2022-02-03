Украина имеет право стремиться к членству в НАТО – Джонсон в разговоре с Путиным

Обострение ситуации безопасности на украинской границе можно решить только через общение и дипломатию.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я разговаривал с президентом Путиным, чтобы выразить глубокую обеспокоенность враждебной деятельностью РоSSии на украинской границе. Любое дальнейшее вторжение на украинскую территорию было бы трагическим просчетом", – говорится в Твиттере британского премьера.

I spoke to President Putin this afternoon to express my deep concern about Russia’s hostile activity on the Ukrainian border.



Any further incursion into Ukrainian territory would be a tragic miscalculation.



Dialogue and diplomacy is the only way forward. pic.twitter.com/zljO2y9Tj9 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

Джонсон добавил, что единственным путем вперед является "диалог и дипломатия".

Он во время разговора с роSSийским президентом отметил необходимость найти такой "путь вперед", который уважает территориальную целостность Украины и ее право на самооборону, пишет Немецкая волна со ссылкой на пресс-службу Джонсона.

Премьер Великобритании подчеркнул, что "в соответствии с политикой открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право стремиться к членству в НАТО".

Это право в полной мере касается Украины, добавил Джонсон, подчеркнув, что НАТО является оборонным союзом.

“Лидеры согласились, что ухудшение ситуации не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость вовлечь Украину в переговоры”, – говорится в сообщении.

Со своей стороны в Кремле заявили, что Путин во время разговора заявил о "хроническом саботаже Киевом Минских договоренностей" и отметил "неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные роSSийские беспокойства".

Напомним, 2 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заверил в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

1 февраля Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Запад не учел три ключевых требования РоSSии по гарантиям безопасности. Они касались недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи роSSийских границ, а также возвращения военной инфраструктуры блока в Европе к 1997 году.