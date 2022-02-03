Президент Турции прибыл с официальным визитом в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. В ходе поездки он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Церемония встречи высокопоставленного гостя началась около 13 часов в Мариинском дворце. Трансляцию мероприятия организовал Офис президента Украины.

На 15:25 запланирован общий выход президентов к прессе.

Визит проходит в день 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной и в рамках 10-го заседания Стратегического совета высокого уровня.

Напомним, в ноябре 2021 года Зеленский и Эрдоган во время телефонного разговора договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве .

20 января Эрдоган подтвердил, что посетит Украину с визитом в начале следующего месяца.

В прошлом году Эрдоган дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией , чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления роSSийских войск на украинской границе. Впервые он предложил свое посредничество между Путиным и Зеленским в ноябре, но через несколько дней Министерство иностранных дел РоSSии в лице спикера Марии Захаровой отклонило это предложение. Она сказала, что "о посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

19 января Эрдоган пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы "уладить разногласия".