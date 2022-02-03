"Европейская Солидарность" собирает подписи за внеочередное заседание по Трухину

Во фракции считают неправильным ждать две недели до начала сессионной недели.

"Европейская Солидарность" собирает подписи за внеочередное заседание по Трухину
Ирина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

«Европейская Солидарность» получила подписные письма и начинает сбор подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады относительно депутата от «Слуги народа» Александра Трухина. Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Фракция, по ее словам, требует присутствия на заседании президента Зеленского и отчета руководителей правоохранительных органов – ОГП, ГБР, МВД и НАБУ.

«В присутствии Зеленского планируем обсудить преступное бездействие правоохранительных органов, их фактическую политизацию, получить ответы, кто уничтожал и скрывал материалы дела, в котором замешан депутат от правящей партии», – пишет Геращенко в Facebook.

По ее словам, ситуация со скрытым преступлением, коррупцией и замешанным во все это руководством государства и правоохранительных органов требует реакции парламента немедленно, а не с началом сессионной недели 14 февраля.

«Также мы зарегистрировали постановление об немедленной отставке министра внутренних дел, обращении к Зеленскому об отставке руководителя ДБР, назначенного с нарушениями на непрозрачном конкурсе, исключительно за политическую лояльность Банковой», – сообщила сопредседатель фракции.

Также фракция планирует создать ВСК по «бездействию правоохранительных органов».

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