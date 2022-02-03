Возле Офиса президента состоялся митинг родителей, чьи дети погибли в результате неуставных отношений в армии

Сегодня возле Офиса президента состоялся "Митинг Справедливости", организованный семьями, в которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения военной службы.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис президента, но никто до сих пор не наказан. Поэтому родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости.

В акции также приняли участие родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артем Рябчук.

По словам организаторов митинга (ОО "Семьи непокоренных" и "Международный центр помощи"), их цель - привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к тому, что происходит в разных воинских частях и приводит к трагедиям.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказания для виновных по каждому частному случаю гибели их сыновей.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Митингующие передадут свое обращение в Офис президента.

В нем говорится:

"Мы, семьи погибших военнослужащих, погибших как в местах проведения боевых действий, так и на мирной территории в период с 2014 года по настоящее время, которых отнесли к разряду небоевых потерь, сплотились для отстаивания чести и достоинства наших родных и требуем справедливого наказания для всех виновных и причастных к этим преступлениям. К сожалению, враг оказался не за линией фронта, а за спиной наших бойцов, в рядах наших подразделений.

На сегодняшний день уже насчитывается более 4000 таких смертельных случаев, но не все нашли в себе силы вести борьбу с этой преступной смертоносной машиной, которая не жалеет никого, кто окажется на ее пути. Эта раковая опухоль поразила людей от низшего чина до самой верхушки.

Случай с расстрелом военнослужащих в Днепре открыл «ящик Пандоры», и теперь мы не имеем права находиться в стороне от этих событий и молчать. На месте как стрелка А.Рябчука, так и расстрелянных им людей может оказаться любой, если не остановить этот преступный произвол, не привести в надлежащее состояние действующее законодательство и не заставить отвечать за эти преступления виновных лиц. Неотвратимость наказания должен осознавать и чувствовать на себе каждый, кто решится нарушить нормы закона, морали и человечности. Как государство имеет право на существование, так и граждане должны чувствовать себя полноправными и защищенными от посягательств на свои права и свободы. Сохраним Украину вместе! Слава Украине!".

Напомним, 27 января на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук при выдаче оружия внезапно открыл огонь по сослуживцам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и один гражданский человек. Ранены еще пять человек. Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

Молодого человека задержали возле Подгроднего под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Командующий Нацгвардией Николай Балан после трагедии подал в отставку.