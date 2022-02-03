УКУ считает недопустимым отказ МОН признать результаты выборов президента Могилянки

Украинский католический университет считает недопустимым отказ Министерства образования и науки признать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская Академия" путем обнародования приказа об объявлении новых выборов.

Об этом говорится в открытом обращении УКУ к академическому сообществу Киево-Могилянской Академии.

"Для посткоммунистической Европы слово «солидарность» – это святое слово. Именно ее мы хотим высказать сегодня, когда поступило известие об отказе МОН признать результаты выборов президента НаУКМА... Считаем такие действия Министерства недопустимыми и выражаем полную поддержку могилянскому сообществу, которое, несмотря на попытки «титушек» сорвать последние выборы и дискредитировать их результаты, сконсолидировалось и определилось с руководителем Университета. Мы надеемся, что Киево-Могилянка сможет защитить свой выбор и завершить болезненный период в жизни НаУКМА – университета, который был и остается надежным и дорогим нам партнером в утверждении ценностных стандартов украинского образования и нового лица Украины в целом", - говорится в заявлении.

УКУ также считает недопустимыми действия Минобразования об объявлении повторных выборов, которым вносится раскол в могилянское сообщество, лишая его права самостоятельно избрать руководителя.

"В очередной раз подчеркиваем руководству нашего государства, что образовательное и научное сообщество Украины заслуживает и ожидает такого управления, которое будет не усложнять, а облегчать жизнь инноваторам и лидерам перемен, способствовать их развитию и международному престижу, а не заниматься сведением счетов с неугодными; консолидировать, а не раскалывать украинское общество перед вызовом серьезных угроз. Мы уверены, что академическое сообщество НаУКМА сможет отстоять свой выбор, что эта ситуация поможет образовательной среде Украины сделать еще один шаг в отстаивании своей субъектности и самоуправления. Потому времена меняются, а Киево-Могилянская Академия вечна!", - отметили в Украинском католическом университете.

Напомним, в сентябре 2021 года состоялись выборы ректора Киево-Могилянской академии. Тогда президента вуза не смогли избрать, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы, на которых 27 января 2022 года одержал победу бывший министр образования Сергей Квит.

1 февраля Минобразования обнародовало заявление о результатах выборов в "Могилянке" и призвало "граждан, в первую очередь сообщество НаУКМА, сохранять спокойствие и благоразумие". 28 января МОН принял решение возложить временное исполнение обязанностей президента НаУКМА на декана юридического факультета Дениса Азарова. 31 января с ним, а также с главами студенческого самоуправления НаУКМА, встретился министр образования и науки Сергей Шкарлет. В тот же день МОН проинформировало Службу безопасности Украины о возможных акциях протеста, в том числе и возле здания министерства.