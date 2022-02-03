Резников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФ

Министр обороны оценивает эскалацию на границе как низкую.

Резников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФ
Фото: надано пресслужбою МОУ

Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, - в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно – от РоSSийской Федерации.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент (Турции, - ред.) Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет, с нами проводились консультации, когда я еще был участником переговорной делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно: "Да, мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле". Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, - в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ. Мы будем готовы, но нужно, чтобы согласилась другая сторона", - сказал Резников.

Вероятность значительной эскалации на украинско-роSSийской границе глава Минобороны оценил как низкую.

"Мы не фиксируем сегодня формирования ударных подразделений", - сказал он, отметив, что украинская разведка постоянно фиксирует все изменения и сверяет свои данные с данными партнеров.

В частности, отметил Резников, десантные корабли РФ, передислоцированные из Северного флота в Средиземное море, сегодня направляются в сирийский порт Тартус, однако он не исключил, что в будущем они могут быть направлены к Черному морю.

РоSSийские подразделения сейчас насчитывают ориентировочно 115 тыс. наземного компонента, учитывая территорию Беларуси, близлежащие районы РФ, включая временно оккупированные территории ОРДЛО и Крым.

Говоря о роSSийско-белорусских учениях, Резников отметил, что "мы точно не намерены совершать провокаций в отношении Беларуси и не ожидаем провокаций с их стороны".

"Мы считаем, что нет никаких оснований для вражды и недружественного непонимания. Мы надеемся, что пребывание роSSийских войск будет временным, и после завершения учений они выйдут с территории Беларуси", - подчеркнул министр.

Турция предложила Стамбул для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Сначала ТКГ заседала в столице Беларуси Минске.

29 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган впервые предложил свое посредничество между Путиным и Зеленским, но через несколько дней Министерство иностранных дел РоSSии в лице спикера Марии Захаровой отклонило это предложение. Она сказала, что "о посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

После этого Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они говорили о ситуации в Украине.

Позже Эрдоган не раз говорил, что готов стать посредником между Украиной и Россией "в любом формате".

Сегодня, 3 февраля, президент Турции приедет в Киев с официальным визитом. Также ранее сообщалось, что президент Зеленский предложил президенту Азербайджана провести саммит "Киев-Анкара-Баку" в феврале.

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