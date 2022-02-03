В Киеве для строительства Президентского университета начали разрушать павильон на ВДНХ, где проводили "Кураж"

В Киеве на ВДНХ начали разрушать павильон №19, где проводился благотворительный городской фестиваль "Кураж". На этом месте должно появиться одно из зданий Президентского университета.

Об этом сообщила основательница "Куража" Алена Гудкова.

По ее словам, когда команду проекта попросили уволить павильон ради строительства вуза, ей обещали сохранить здание.

"В начале лета мы случайно узнали, что нам не продлят контракт на ВДНХ, потому что на этом месте будут строить Президентский Университет... Никто не приходил с намерением, не спрашивал, что это приведет, и какие потери нас ждут... Понимая, что на равных с президентом мы не сможем бороться за павильон, я для себя сразу решила, что не хочу скандалить, доказывать и махать кулаками, поэтому приняла обстоятельства и вела себя не только в публичном поле, но и с командой, не позволяя себе выносить ссор из дома, как мне советовали многие мои опытные друзья", - написала Гудкова в фейсбуке.

Она также отметила, что сегодня утром приезжала "попрощаться" со зданием.

"Кураж", известный ранее как "Кураж Базар" – городское событие, созданное в 2014 году Аленой Гудковой. Мероприятие проходило раз в месяц в выходные с вечеринками, благотворительными маркетами, выставками, лекциями, мастер-классами, перформансами и развлечениями.

В сентябре 2021 года Гудкова объявила, что "Кураж" уходит на бессрочные каникулы. Одной из причин стало то, что 19-й павильон попал в кластер, где будет проходить строительство Президентского университета.

31 мая прошлого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину приступить к подготовке проекта создания "Президентского университета будущего". Его строительство на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд. гривен. Этот университет, в частности, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

Завершить строительство объектов университета планируется в октябре 2025 года.

Зачем нужен Президентский университет и что сейчас происходит с проектом, читайте в материале LB.ua "Самый дорогой образовательный эксперимент".