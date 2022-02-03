В Киеве для строительства Президентского университета начали разрушать павильон на ВДНХ, где проводили "Кураж"

Ранее здание обещали сохранить.

В Киеве для строительства Президентского университета начали разрушать павильон на ВДНХ, где проводили "Кураж"
Фото: Alyona Gudkova / Facebook

В Киеве на ВДНХ начали разрушать павильон №19, где проводился благотворительный городской фестиваль "Кураж". На этом месте должно появиться одно из зданий Президентского университета.

Об этом сообщила основательница "Куража" Алена Гудкова.

По ее словам, когда команду проекта попросили уволить павильон ради строительства вуза, ей обещали сохранить здание.

"В начале лета мы случайно узнали, что нам не продлят контракт на ВДНХ, потому что на этом месте будут строить Президентский Университет... Никто не приходил с намерением, не спрашивал, что это приведет, и какие потери нас ждут... Понимая, что на равных с президентом мы не сможем бороться за павильон, я для себя сразу решила, что не хочу скандалить, доказывать и махать кулаками, поэтому приняла обстоятельства и вела себя не только в публичном поле, но и с командой, не позволяя себе выносить ссор из дома, как мне советовали многие мои опытные друзья", - написала Гудкова в фейсбуке.

Она также отметила, что сегодня утром приезжала "попрощаться" со зданием.

"Кураж", известный ранее как "Кураж Базар" – городское событие, созданное в 2014 году Аленой Гудковой. Мероприятие проходило раз в месяц в выходные с вечеринками, благотворительными маркетами, выставками, лекциями, мастер-классами, перформансами и развлечениями.

В сентябре 2021 года Гудкова объявила, что "Кураж" уходит на бессрочные каникулы. Одной из причин стало то, что 19-й павильон попал в кластер, где будет проходить строительство Президентского университета.

31 мая прошлого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину приступить к подготовке проекта создания "Президентского университета будущего". Его строительство на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд. гривен. Этот университет, в частности, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

Завершить строительство объектов университета планируется в октябре 2025 года.

Зачем нужен Президентский университет и что сейчас происходит с проектом, читайте в материале LB.ua "Самый дорогой образовательный эксперимент".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против МураеваВ Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против Мураева
Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников начали отстранять от работыНевакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников начали отстранять от работы
Украинская разведка вывезла секретные материалы из штаб-квартиры в Киеве, - The Washington PostУкраинская разведка вывезла секретные материалы из штаб-квартиры в Киеве, - The Washington Post
Зеленский почтил память Героев Крут в КиевеЗеленский почтил память Героев Крут в Киеве
В Киеве разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего информацию об СБУВ Киеве разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего информацию об СБУ
Кличко считает инициативу Правительства об увольнении глав РГА в Киеве подавлением местного самоуправленияКличко считает инициативу Правительства об увольнении глав РГА в Киеве подавлением местного самоуправления
В Киеве сегодня проведут "Живую цепь Соборности"В Киеве сегодня проведут "Живую цепь Соборности"
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропортаВ Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта
В Киеве задержан роSSийский криминальный авторитет из санкционного списка СНБОВ Киеве задержан роSSийский криминальный авторитет из санкционного списка СНБО
В Киеве стреляли в здание редакции издания "Гордон"В Киеве стреляли в здание редакции издания "Гордон"
Последние новости
Подгружаем последние новости