Порошенко призвал западных союзников к единству в вопросе санкций против РоSSии

Если Европа расколется в вопросе поддержки Украины, то это будет ее поражением, считает экс-президент.

Порошенко призвал западных союзников к единству в вопросе санкций против РоSSии
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент Украины, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал западных союзников усилить санкции против РоSSии. Порошенко также подчеркнул: роSSийская паспортизация сотен тысяч граждан на Донбассе – это ползучая оккупация украинской территории страной-агрессором.

«Сегодня захваченный Путиным Донбасс – это «чемодан без ручки». Уровень жизни падает, промышленность рушится, это катастрофа для Путина. Еще одним его незаконным шагом была раздача роSSийских паспортов. Вы знаете, сколько их на оккупированной территории? Более 800 тысяч. В Европе есть нации, у которых меньше граждан. С международной точки зрения – это оккупация».

«Давайте сделаем РоSSию слабее. Как мы можем ее ослабить? С санкциями ее экономический рост равняется нулю, у нее стагнация и рецессия», – отметил Порошенко. Он отметил, что Запад в вопросах санкционного давления на страну-агрессора должен демонстрировать единство и не позволять Кремлю его раскалывать.

Мы должны сделать все возможное, чтобы быть едиными. В 2014 году многие россияне говорили, что европейцы никогда не будут объединены. Но потом последовало решение о европейских санкциях. Они сыграли решающую роль. Если Европа расколется в вопросе поддержки Украины, это будет поражением», – отметил Порошенко.

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