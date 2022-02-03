Посольство США об обстреле КПВВ "Гнутово": РоSSия должна выполнять обязательства "на деле"

Посольство США в Украине из-за обстрела КПВВ "Гнутово" призвало РоSSию выполнять обязательства.

“На прошлой неделе в Париже РоSSия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня (2 февраля, – ред.) возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ Гнутово, – говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Отмечено, что такие действия подвергают опасности гражданское население.

“Мы призываем РоSSию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле”, – добавили американцы.

Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані ?? сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ “Гнутове”, піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 2, 2022

Напомним, около 08:30 2 февраля роSSийско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил снаряд ВОГ.