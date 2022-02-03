МИД Беларуси вызвало посла Украины из-за якобы нарушения границы беспилотником 24 января

Сегодня, 3 февраля, Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима для вручения ноты протеста.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Отмечается, что послу "был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси".

Отмечается, что украинский беспилотник 24 января незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил страны.

"На основе анализа данных бортовой аппаратуры установлено, что он был запущен с территории Украины с целью проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Украинская сторона была проинформирована, что этими недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона требует недопущения таких деструктивных действий в дальнейшем", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что сообщение о якобы нарушении воздушного пространства - это очередная провокация властей Беларуси.

"Очередная провокация властей в Беларуси. На замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники". Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям РоSSии. Спокойствие на границе Беларуси и Украины - в интересах всего региона", - подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону. pic.twitter.com/lLHQc2eGFM — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 3, 2022

Напомним, в декабре 2020 года Александр Лукашенко заявил о якобы разоблачении группы террористов, которая "тоннами завозила" оружие через территорию Украины и готовила теракты по всей Беларуси. По его словам, речь идет о так называемой группе Николая Автуховича, задержанной 8 декабря. В МИД Украины назвали заявление Лукашенко "очередной инсинуацией, которая "четко вписывается в его политику по устрашению белорусского народа".

Это уже не в первый раз, когда Лукашенко связывает с Украиной определенные беспорядки в своей стране. В сентябре 2020 года он назвал Украину "форпостом политических провокаций", до этого говорил, что провокаторы попадают в Беларусь через соседние страны. А в 2019 году Лукашенко заявлял, что Беларусь "наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия".