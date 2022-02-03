Минюст: ”У всех, кто имеет признаки олигарха, есть три месяца, чтобы избавиться по крайней мере от одного из них”

Проверить, кто олигарх, а кто нет, может любое заинтересованное лицо.

Министерство юстиции напоминает, что в конце мая Совет национальной безопасности и обороны обнародует первые решения о признании лиц олигархами. В соответствующий реестр будут попадать те, кто будет иметь следующие признаки: наличие значительных активов, монополия на отдельном рынке товаров, участие в политической жизни и контроль медиа.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это - если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях. Следующий критерий - собственность медиа. Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего речь идет о телеканалах, которые обязаны публично раскрывать структуру собственности – кто является их владельцами и конечными бенефициарами.Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально есть в структуре собственности медиа", - отметил министр юстиции Денис Малюска.

Он также добавил, что структуру собственности любой компании можно также проверить через Единый государственный реестр.

"Так же совершенно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Так же можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все есть онлайн", - подчеркнул Малюська.

Глава Минюста отметил, что проверить, кто олигарх, а кто нет, может любое заинтересованное лицо.

"Пока же у тех, кто имеет все признаки олигарха, есть еще чуть больше трех месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах - не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", - добавил Малюска.

Напомним, ранее Малюска заявил, что признакам "очевидного олигарха", определенным законом о деолигархизации, отвечают Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Петр Порошенко, но он - "под вопросом".

Закон об олигархах был принят 23 сентября прошлого года, а президент Владимир Зеленский подписал его в начале ноября. Также правительством был утвержден план мер по деолигархизации.

Закон устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями. Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни, будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции», и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Реестр олигархов будет вести Совет национальной безопасности и обороны, планирующий определить первых олигархов 20-25 мая 2022 года.