В Госдепе подтвердили достоверность ответа США на требования РоSSии, опубликованного в газете El Pais

"Если РоSSия действительно хочет договориться, эти документы ясно показывают, что путь для этого есть".

В Госдепе подтвердили достоверность ответа США на требования РоSSии, опубликованного в газете El Pais
Речник Держдепу Нед Прайс
Фото: dip.org.ua

Государственный департамент США подтвердил, что документы, опубликованные испанской газетой El Pais, являются подлинным письменным ответом Вашингтона на предложения Москвы по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает "Европейская правда".

"Я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о том, что эти документы не являются подлинными", - сказал Прайс.

Он также отметил, что США не обнародовали эти документы, но теперь, когда они стали публичными, мы можем подтвердить то, что мы всегда говорили: мы едины с нашими союзниками по НАТО в нашей решимости участвовать в открытой, конструктивной, серьезной серии дипломатических обязательств".

"Если РоSSия действительно хочет договориться о решении, как она утверждает, эти документы ясно показывают, что путь к этому есть", - подчеркнул Прайс.

Напомним, на фоне скопления своих войск и техники возле украинских границ, 17 декабря прошлого года МИД РФ обнародовал проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых "гарантиях безопасности", предусматривающих отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины.

10-13 января 2022 года состоялись три раунда переговоров, посвященных роSSийским претензиям: переговоры делегаций РоSSии и США в Женеве, заседание Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ. По их итогам все участники заявили о разногласиях в позициях. 26 января посол США в РоSSии Джон Салливан привез письменный ответ Белого дома на роSSийские предложения. Текст ответа решили не публиковать, однако в украинском МИДе заверили, что ответ США относительно "гарантий безопасности" РоSSии учитывает позиции Украины.

Позже глава МИД РоSSии Сергей Лавров заявил, что детали письменного ответа США скоро станут известны широким массам, он не исключил утечки информации в СМИ. При этом Лавров отметил, что ответы "не содержат положительной реакции по главному вопросу" – о недопустимости дальнейшего расширения НАТО. 30 января информагентство Reuters сообщило, что МИД РоSSии направил в НАТО новый запрос - с требованием разъяснить, как Североатлантический альянс намерен выполнять так называемые "гарантии безопасности".

2 февраля издание El Pais опубликовало ответ США и НАТО на предложения РоSSии. Согласно документам, США и НАТО не готовы принять ключевые требования о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года. В то же время они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие, как контроль вооружений.

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