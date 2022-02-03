Синод ПЦУ запретил Филарету совершать рукоположение и лишил сана его "назначенцев"

Синод Православной церкви Украины запретил бывшему предстоятелю УПЦ КП Филарету совершать рукоположение и лишил сана лиц, которых он именовал архиереями.

Такое решение принял Священный синод православной церкви Украины.

Как отмечается, Синод на своем заседании рассмотрел нарушение архиереем на покое Филаретом (Денисенко) и его последователями канонического порядка.

"На основании ранее принятых Священным Синодом решений было определено, что бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата преосвященный Филарет (Денисенко) является архиереем Православной церкви Украины на покое, которому... с июня 2019 г. канонически запрещено совершать действия, которые относятся к компетенции епархиального архиерея и предстоятеля Церкви, в частности, запрещено созывать и возглавлять собрание для решения вопросов церковного управления, запрещено совершать рукоположение в любой священный сан и т.д.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все лица, с июня 2019 года именуемые Филаретом архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана. Поэтому "за разбойничье присвоение архиерейских титулов и полномочий и другие действия, направленные на провокацию разделений в Украинской православной церкви", эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана.

Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата – православная церковь в Украине – существовала с июня 1992 года по 15 декабря 2018 года (по состоянию на 14 ноября 2019 года юридическое лицо ликвидировано). В декабре 2018 года, перед принятием решения о ликвидации, делилась на 34 епархии, объединявших более 5 тысяч приходов. Главу УПЦ КП патриарха Филарета после предоставления Томоса об автокефалии правопреемнице УПЦ КП Православной церкви Украины наделили титулом почетного патриарха.

Филарет, являвшийся одним из создателей Православной церкви Украины, в 2019 году отказался ее признавать. Он настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует, и он ее патриарх.

В начале мая 2019 г. выяснилось, что Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, раздает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников вновь созданной ПЦУ.

В декабре 2019 почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание Украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и делает украинскую церковь зависимой от Константинополя.

В мае на Синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. В феврале 2020-го ПЦУ приостановила полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода. Это произошло после того, как епископ Фалештский и Восточно-Молдовский Филарет (Панку) перещел в УПЦ КП, хотя его епархия находится на территории Молдовы и после создания ПЦУ должна была перейти под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Кроме возведенного Филаретом в сан архиепископа Фалештского и Восточно-Молдовского Филарета в КП перешли глава расположенной в РоSSии Белгородской епархии митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр.