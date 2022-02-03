Столтенберг: решение США перебросить войска в Европу носит оборонительный и пропорциональный характер

Переброска войск направляет ясный сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты всех союзников из альянса.

Решение Соединенных Штатов перебросить дополнительные военные силы в Европу является демонстрацией верности Вашингтона НАТО, такой шаг носит оборонный и пропорциональный характер.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это мощный сигнал ответственного подхода США , и (этот шаг - ред.) будет осуществляться наряду с другим вкладом США в нашу общую безопасность, включая 8,5 тыс. военных, находящихся в состоянии повышенной готовности, для сил быстрого реагирования НАТО и авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman, под командованием НАТО, в Средиземном море", - сказал Столтенберг.

"Переброска (войск - ред.) носит оборонный и пропорциональный характер, и направляет ясный сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников из альянса", - добавил он.