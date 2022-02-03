Макрон призвал создать Совет Шенгенской зоны для защиты границ ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым как можно быстрее реформировать Шенгенскую зону в связи с проблемой миграции и угрозой терроризма в Европе.

Об этом он заявил на неформальной встрече министров внутренних дел стран ЕС во французском Туркуэне, передает Deutsche Welle.

"Не может быть никакой свободы передвижения, если мы не будем контролировать наши внешние границы. Миграция превратилась в гибридное оружие, способное дестабилизировать Европу", – объяснил президент Франции, имея в виду ситуацию на границе Польши с Беларусью.

По словам Макрона, реформа Шенгенской зоны позволит странам ЕС создать условия для более надежной защиты внешних границ. В частности, Париж предлагает учредить – ориентировочно в начале марта текущего года – так называемый Совет Шенгенской зоны, в рамках которого главы министерств внутренних дел государств ЕС могли бы принимать решения по защите их внешних границ. По словам Макрона, такой шаг не потребует внесения изменений в договоры ЕС .

Как сообщалось, с 1 января 2022 года Франция стала по ротации главой Совета ЕС на ближайшие полгода, сменив Словению. Представляя в Страсбурге программу французского председательства, Макрон подчеркнул, что одним из приоритетов Парижа в этот период станет разработка проекта реформы Шенгенской зоны.

Напомним, Макрон и ранее призывал Евросоюз пересмотреть Шенгенскую зону. Так, в 2019 году он заявлял, что странам Шенгена необходимо усилить пограничный контроль и "выполнять обязанности солидарности".