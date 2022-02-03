Великобритания вдвое увеличит численность своих военных в Эстонии

В настоящее время Великобритания возглавляет дислоцированную в Эстонии международную боевую группу НАТО численностью 1200 человек, из которых около 900 – британцы.

Великобритания вдвое увеличит численность своих военных в Эстонии
Фото: mke.ee

Великобритания вдвое увеличит военное присутствие в Эстонии для сдерживания роSSийской угрозы.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы давно говорим об укреплении потенциала сдерживания и обороны восточного крыла НАТО. Великобритания заявила, что удвоит здесь свои силы", - сказала Кайя Каллас, комментируя итоги заседания Совета государственной обороны республики, на котором обсуждались меры сдерживания на роSSийском направлении.

В настоящее время Великобритания возглавляет дислоцированную в Эстонии международную боевую группу НАТО численностью 1200 человек, из которых около 900 – британцы.

Она также подчеркнула необходимость предоставить для поддержки Украины "все возможные средства, которые есть в Эстонии". Это касается, в частности, и политической поддержки.

"Необходимо держать вопросы Украины на высоком уровне среди своих союзников, а также делиться оружием и собственными ноу-хау", – отметила премьер-министр Эстонии.

Ранее сегодня представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что в связи с обстановкой в Европе и действиями РоSSийской Федерации вблизи Украины США перебрасывают на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию.

В частности на днях тысячи военнослужащих, дислоцированных ныне в Германии, будут перемещены в Румынию. Они присоединяются к 900 американским солдатам, которые уже находятся в Румынии. Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены из США в Польшу и Германию.

Задача этих сил будет заключаться в "сдерживании агрессии" и "улучшении оборонных возможностей находящихся на передовой стран-союзниц".

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