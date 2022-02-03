Великобритания подняла в воздух истребители для перехвата самолетов фюрера РФ

РоSSийские самолеты не заходили в воздушное пространство Великобритании.

Великобритания подняла в воздух истребители для перехвата самолетов РФ
Фото: news.sky.com

Военно-воздушные силы Великобритании подняли в атмосферу истребители Typhoon для перехвата четырех роSSийских военных самолетов к северу от Шотландии. Два роSSийских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два морских патрульных Ту-142 Bear F были замечены у "зоны интересов Великобритании".

Об этом сообщает BBC.

"Силы быстрого реагирования Typhoon, поднятые с военного аэродрома в Лоссимут и поддержанные самолетом-топливозаправщиком из Брайза Нортона, были задействованы против неопознанного самолета, приближавшегося к зоне интересов Соединенного Королевства", - приводит BBC слова представителя военно-воздушных сил.

В ведомстве заявили, что роSSийские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании.

Издание BBC отмечает, что подобные инциденты с участием роSSийских самолетов неоднократно происходили вблизи британского воздушного пространства.

При этом ВВС указывает, что самолеты РФ часто не контактировали с местной диспетчерской службой воздушного движения и не посылали сигналы для радиолокационного обнаружения, что делают самолеты видимыми для других участников воздушного движения или диспетчерских служб на земле.

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