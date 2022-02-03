Дом в Кропивницком, где произошел взрыв, поручено как можно быстрее восстановить, – ОП

Сегодня должно быть заключение, когда можно начать работы.

Руководству Кировоградской области поручено как можно быстрее приступить к работам по восстановлению многоэтажного дома в Кропивницком, где накануне произошел взрыв бытового газа, а после него начался пожар.

«Утром работаю в Кропивницком, чтобы люди, пострадавшие от взрыва бытового газа, получили помощь в максимально сжатые сроки. Ситуация на контроле у президента Владимира Зеленского, главе области поручено как можно быстрее начать восстанавливать здание. Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы», – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На данный момент известно, что при взрыве погиб мужчина, три человека травмировались, из них двое детей 8 и 13 лет. Третий травмированный – работник аварийной газовой службы, работавший в этом доме. Обоих детей привезли в отделение реанимации детской областной больницы. У первой, 13-летней девушки, 20% ожогов тела, она находится в сознании. Состояние второй (8-летней) тяжелее, у нее 30% ожогов, есть ожоги лица, шеи, спины, рук и ног.

«Я посмотрел, в каком состоянии дом, и пообщался с его жителями, люди боятся остаться без крова. Этого не произойдет. Городские и областные власти работают вместе, будет финансироваться восстановление из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета», – информирует Кирилл Тимошенко.

«Я также пообщался с семьей погибшего при взрыве, мои искренние соболезнования родным и близким. Самое важное – помочь детям, находящимся в больнице. Утром мы обеспечили, чтобы в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра, которые консультируют местных врачей», – добавил он.

Замруководителя Офиса президента заверил, что всех пострадавших уже расселили, а возле дома работают пункты обогрева. Также открыто уголовное производство, начинает работу комиссия "Нафтогаза", которая должна установить причины взрыва.