Трухин заявил, что готов сложить мандат, если этого потребует "Слуга народа"

Нардеп "искренне сожалеет, что очутился в эпицентре этого скандала".

Трухин заявил, что готов сложить мандат, если этого потребует "Слуга народа"
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который попал в ДТП в августе прошлого года, заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если этого потребуют ситуация и команда "Слуги народа".

Об этом говорится в комментарии Трухина, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции... Я не скрываю, что хотел как можно быстрее уйти с места аварии. Я отдавал себе отчет в статусе народного депутата и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват я или нет. Я не скрылся и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность", - говорится в комментарии.

Нардеп отметил, что он "искренне сожалеет, что оказался в эпицентре этого скандала".

"О моем поведении на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я не повторил бы. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", - отметил нардеп.

Он добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание".

"Я понимаю, что сейчас многих обуревают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и, слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", - отметил Трухин.

Парламентарий сообщил, что за последние пять месяцев он в полной мере "сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию".

"И если нужно – готов пройти это еще раз до завершения расследования", – подытожил нардеп.

Напомним, что авария с участием депутата произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, а также глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Вчера журналисты опубликовали видео с места аварии. На записи зафиксировано, как парламентарий намекает на неправомерное вознаграждение правоохранителям, а сам хочет "потихоньку уйти в лес".

После этого Трухина исключили из партии и готовятся исключить из фракции, а генпрокурор заявила, что поручила открыть уголовное производство с подследственностью НАБУ, то есть в отношении коррупционного преступления.

ГБР, расследующее обстоятельства аварии, заявило, что не располагало видео, опубликованным журналистами, но теперь истребует его и исследует.

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