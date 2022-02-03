Поклонскую назначили заместителем главы "Россотрудничества"
Перед этим она была освобождена от обязанностей посла РоSSии в республике Кабо-Верде.
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил бывшего крымского прокурора Наталию Поклонскую заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и международного гуманитарного сотрудничества (Россотрудничество). Перед этим он освободил ее от обязанностей посла РоSSии в республике Кабо-Верде.
Тексты указов размещены на официальном веб-портале правовой информации РФ.
В октябре 2021 года президент РоSSии Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде, однако 19 января стало известно, что Поклонская туда не поедет. Тогда это объяснили "личными обстоятельствами", но на самом деле причина может заключаться в отсутствии агремана, то есть согласия на назначение с принимающей стороны.
Напомним, Наталья Поклонская – бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупантов в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ.
Поклонская проходит подозреваемой по нескольким уголовным делам в Украине. В частности, ее скоро будут заочно судить в Киеве в связи с событиями февраля-марта 2014 года, когда украинские коллаборационисты помогли РоSSии оккупировать Крым и Севастополь. Поклонской инкриминируют преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Украины 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти); 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); 111 (государственная измена); 255 (создание преступной организации).