Перед этим она была освобождена от обязанностей посла РоSSии в республике Кабо-Верде.

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил бывшего крымского прокурора Наталию Поклонскую заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ , проживающих за рубежом соотечественников и международного гуманитарного сотрудничества (Россотрудничество). Перед этим он освободил ее от обязанностей посла РоSSии в республике Кабо-Верде.

Тексты указов размещены на официальном веб-портале правовой информации РФ .

В октябре 2021 года президент РоSSии Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде, однако 19 января стало известно, что Поклонская туда не поедет. Тогда это объяснили "личными обстоятельствами", но на самом деле причина может заключаться в отсутствии агремана, то есть согласия на назначение с принимающей стороны.

Напомним, Наталья Поклонская – бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупантов в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ .