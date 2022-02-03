В Счетной палате рассказали о нарушениях при использовании "ковидных" средств

Среди выявленных нарушений – недостаточное финансирование вакцинации и тестирования на COVID-19, заниженные "ковидные" доплаты и т. д.

Счетная палата Украины обнародовала отчет о результатах анализа использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19. Он был представлен 2 февраля на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады.

"В 2020 году Кабинет Министров не обеспечил своевременное и эффективное финансовое обеспечение необходимых мер, направленных на борьбу с COVID-19, в частности, тестирование на COVID-19 и вакцинацию населения, - говорится в сообщении на странице Комитета в Facebook. - Значительное количество врачей, оказывавших медицинскую помощь больным COVID-19, получали доплаты к заработной плате менее 300%".

В Счетной палате зафиксировали несоблюдение принципов максимальной экономии при покупке медицинского и лабораторного оборудования. Приобретенное оборудование длительное время не вводилось в эксплуатацию.

Из субвенции на реконструкцию и капремонт приемных отделений не использовали около 300 миллионов гривень.

По состоянию на 1 января 2021 года не завершены строительные работы на двух третях объектов, не введен в эксплуатацию ни один объект.

Напомним, в апреле 2021 года Государственная аудиторская служба провела проверку "коронавирусного фонда" и выявила нарушений на 407 миллионов гривень.