На Черниговщине будут судить местного депутата, который на охоте застрелил полицейского

Он обвиняется в убийстве по неосторожности.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Городнянского городского совета Черниговской области, застрелившего на охоте полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: ГБР

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Городнянского городского совета Черниговской области, занимающего должность начальника Черниговского районного управления ГСЧС. Он обвиняется в убийстве по неосторожности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2021 года во время охоты неподалеку от села Маевское чиновник зацепил своим выстрелом инспектора полиции Черниговщины, который охотился вместе с ним. В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.

Фото: ГБР

Должностное лицо обвиняется в убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 26 декабря на Харьковщине во время охоты случайно застрелили 39-летнего охотника. Погибшим оказался известный хирург Роман Ростовский, заведующий хирургическим отделением №2 Второй городской клинической больницы Полтавы.

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