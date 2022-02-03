На Черниговщине будут судить местного депутата, который на охоте застрелил полицейского

Он обвиняется в убийстве по неосторожности.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Городнянского городского совета Черниговской области, застрелившего на охоте полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: ГБР

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Городнянского городского совета Черниговской области, занимающего должность начальника Черниговского районного управления ГСЧС. Он обвиняется в убийстве по неосторожности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2021 года во время охоты неподалеку от села Маевское чиновник зацепил своим выстрелом инспектора полиции Черниговщины, который охотился вместе с ним. В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.

Фото: ГБР

Должностное лицо обвиняется в убийстве по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 26 декабря на Харьковщине во время охоты случайно застрелили 39-летнего охотника. Погибшим оказался известный хирург Роман Ростовский, заведующий хирургическим отделением №2 Второй городской клинической больницы Полтавы.