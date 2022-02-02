ПЦУ грозит сподвижникам Филарета судом и лишением санов

Раздачу Филаретом титулов в ПЦУ назвали "разбойным присвоением".

ПЦУ грозит сподвижникам Филарета судом и лишением санов
Синод УПЦ
Фото: pomisna.info

Сегодня в резиденции предстоятеля Православной церкви при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе состоялось очередное заседание Священного синода Православной церкви Украины.

Как сообщила пресс-служба ПЦУ, синод рассмотрел нарушение архиереем на покое преосвященным Филаретом (Денисенко) и его последователями канонического порядка.

"Синод рассмотрел нарушение архиереем на покое Преосвященным Филаретом (Денисенко) и его последователями канонического порядка. Исключительно из уважения к предыдущим заслугам Почетного Патриарха на покое Священный Синод применяет к нему крайнюю икономию, не принимая более жестких мер", - говорится в сообщении.

Раздачу Филаретом титулов в ПЦУ назвали "разбойным присвоением".

"Все лица, которые в нарушение канонов и Устава Церкви начиная с июня 2019 г. были именованы Преосвященным Филаретом (Денисенко) архиереями, на самом деле не имеют архиерейского рукоположения и сана, а потому за разбойное присвоение архиерейских титулов и другие действия, направленные на провокацию разделений в Украинской Православной Церкви, эти лица подлежат церковному суду и лишению священного сана", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата – православная церковь в Украине – существовала с июня 1992 года по 15 декабря 2018 года (по состоянию на 14 ноября 2019 года юридическое лицо ликвидировано). В декабре 2018 года, перед принятием решения о ликвидации, делилась на 34 епархии, объединявших более 5 тысяч приходов. Главу УПЦ КП патриарха Филарета после предоставления Томоса об автокефалии правопреемнице УПЦ КП Православной церкви Украины наделили титулом почетного патриарха.

Филарет, являвшийся одним из создателей Православной церкви Украины, в 2019 году отказался ее признавать. Он настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует, и он ее патриарх.

В начале мая 2019 г. выяснилось, что Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, раздает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников вновь созданной ПЦУ.

В мае на Синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. В феврале 2020-го ПЦУ приостановила полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода. Это произошло после того, как епископ Фалештский и Восточно-Молдовский Филарет (Панку) перещел в УПЦ КП, хотя его епархия находится на территории Молдовы и после создания ПЦУ должна была перейти под юрисдикцию Вселенского патриархата.

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