Комиссия по допуску и надзору немецкого медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение в Германии телепрограммы немецкого канала русского государственного вещателя RT – RT DE через спутник, Интернет и мобильные платформы.

В пресс-службе немецкого регулятора запрет объяснили отсутствием разрешения на вещание, передает "Интерфакс-Украина".

"Программа RT DE - это телерадиопрограмма, которой требуется разрешение, и для которой в соответствии с параграфом 52 государственного договора о СМИ ее допуск не требовался и не выдавался", - говорится в сообщении.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что RT DE Productions не вещает. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, говорящего из Москвы и имеющего соответствующие права на вещание в Германии.

МИД РоSSии пригрозил принять ответные меры в связи с решением о запрете вещания телеканала RT DE.

В сентябре прошлого года YouTube удалил два немецких канала роSSийского государственного вещателя RT – RT DE и Der Fehlende Part (DFP) из-за фейков о коронавирусе.