Порошенко – итальянскому изданию: помощь от союзников сдерживает желание страны-агрессора атаковать украинскую армию

Экс-президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз призвал западных союзников предоставить Украине как можно больше оборонительного вооружения. По его мнению, подобные поставки сдерживают желание страны-агрессора атаковать украинскую армию.

«Мы можем защитить нашу землю, если на нас нападут. Мы не ждем, что американцы или итальянцы придут воевать за нас. У нас 250 000 солдат, а через неделю можем получить 500 000. Сильных и мотивированных. Нам нужны только более современные системы обороны, например, чтобы РоSSия не отключила наши коммуникации. РоSSияне знают, что могут заплатить высокую цену, если будут стрелять из своих «Градов», – говорит Порошенко.

Экс-президент также рассказал, как одна только мысль о «Джавелинах» в свое время повлекла за собой панику в роSSийских подразделениях.

«Когда я, будучи президентом, купил у США новые противотанковые ракеты «Джавелин», договоренность с Белым домом заключалась в том, что я не буду иметь их на передовой. Их держали в хранилище. Но публично я сказал, что они будут в каждой украинской бригаде. Вы знаете, что на следующий день русские танкисты отказались идти на границу? Они боялись быть стертыми в прах. Это психологическая война, снабжение оружием из-за границы является отличным сдерживающим фактором», – пояснил Петр Порошенко.