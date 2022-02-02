Порошенко – итальянскому изданию: помощь от союзников сдерживает желание страны-агрессора атаковать украинскую армию

Экс-президент считает, что РоSSия способна войти в любую европейскую страну.

Порошенко – итальянскому изданию: помощь от союзников сдерживает желание страны-агрессора атаковать украинскую армию
Фото: пресслужба партії "Європейська Солідарність"

Экс-президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в интервью итальянской газете Corriere della Sera в очередной раз призвал западных союзников предоставить Украине как можно больше оборонительного вооружения. По его мнению, подобные поставки сдерживают желание страны-агрессора атаковать украинскую армию.

«Мы можем защитить нашу землю, если на нас нападут. Мы не ждем, что американцы или итальянцы придут воевать за нас. У нас 250 000 солдат, а через неделю можем получить 500 000. Сильных и мотивированных. Нам нужны только более современные системы обороны, например, чтобы РоSSия не отключила наши коммуникации. РоSSияне знают, что могут заплатить высокую цену, если будут стрелять из своих «Градов», – говорит Порошенко.

Экс-президент также рассказал, как одна только мысль о «Джавелинах» в свое время повлекла за собой панику в роSSийских подразделениях.

«Когда я, будучи президентом, купил у США новые противотанковые ракеты «Джавелин», договоренность с Белым домом заключалась в том, что я не буду иметь их на передовой. Их держали в хранилище. Но публично я сказал, что они будут в каждой украинской бригаде. Вы знаете, что на следующий день русские танкисты отказались идти на границу? Они боялись быть стертыми в прах. Это психологическая война, снабжение оружием из-за границы является отличным сдерживающим фактором», – пояснил Петр Порошенко.

«Мы знаем, что у РоSSии одна из сильнейших армий в мире. Но у нас есть опыт и мы призваны защищать не только украинцев, но и европейцев. Завтра РоSSия может войти в любую из ваших стран, как это сделала с нами. В Латвию, Эстонию, Польшу. Или в Боснии: как далеко Босния от Италии? Вспомните, что сказал Черчилль: если вы хотите мира, вы можете капитулировать через два часа, и через два часа у вас будет мир, но у вас не будет страны, суверенитета, свободы, народа, у вас больше ничего не будет», – резюмировал Петр Порошенко.

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