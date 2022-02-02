В Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против Мураева

Участники раскрасили двери здания и жгли "вату" во дворе.

В Киеве проходит акция с требованием закрытия телеканала "Наш" и санкций против Мураева
Фото: Олександр Рудоманов

У здания телеканала "НАШ" несколько сот активистов проводят акцию, требуя ввести санкции против телеканала и его владельца депутата Евгения Мураева.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Наш – не наш, а их". Они также провели "перфоманс" – сожгли вату в ведерке с фото Мураева.

Затем они оклеили дверь офиса наклейками и написали краской слово "сепары".

Участники митинга также пытались свалить забор, однако на место прибыли полицейские и не дали им этого сделать.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Участники акции зажгли файеры и забросали ими двор телеканала. Затем все спели гимн Украины и мероприятие начали завершать.

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, в ноябре прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четвертый раз обратилась в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (канал "Наш"). Поводом стало украинофобское интервью с Еленой Бондаренко. Предыдущие иски об отмене лицензии телеканала "Наш" касались передач с Петром Симоненко, Андреем Пальчевским и Евгением Мураевым.

В январе этого года петиция к президенту Владимиру Зеленскому о санкциях относительно телеканала НАШ набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения.

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