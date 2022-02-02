США объявили о временной переброске военных сил на восток Европы для "сдерживания агрессии"

Дополнительные силы отправят в Румынию, Польшу и Германию.

?США объявили о временной переброске военных сил на восток Европы для "сдерживания агрессии"

В связи с обстановкой в Европе и действиями РоSSийской Федерации вблизи Украины США перебрасывают на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию.

Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает "Интерфакс-Украина".

"США в скором времени отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - отметил он.

Так, по словам Кирби, на днях тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию. Они присоединяются к 900 американским солдатам, которые уже находятся в Румынии. Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены из США в Польшу и Германию.

Задача этих сил будет заключаться в "сдерживании агрессии" и "улучшении оборонных возможностей находящихся на передовой стран-союзниц". Кроме того, по словам Кирби, силы в Румынии под командованием НАТО намерена разместить Франция.

"Я хочу быть очень ясным по некоторым вопросам. Эти перемещения носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности", - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что дополнительные американские вооруженные силы, перебрасываемые в Европу, "не предназначены для участия в боевых действиях в Украине".

Отметим, что в статье 5 устава НАТО говорится, что члены Альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы принимать любые меры по защите партнера.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым и призвал отвести войска от границы с Украиной. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет иметь быстрые и тяжелые последствия, и призвал РоSSию идти по дипломатическому пути.

1 февраля в Украину прибыл шестой самолет с оборонной помощью от США.

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