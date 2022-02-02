Стефанчук отреагировал на ситуацию вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академии

"Я верю, что справедливость возобладает", - заявил глава Верховной Рады Украины.

Стефанчук отреагировал на ситуацию вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академии
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Руслан Стефанчук обратился к Министерству образования, МВД и Генпрокурору по поводу ситуации вокруг выборов главы Национального университета "Киево-Могилянская академия".

"Не могу стоять в стороне от будущего "Национального университета "Киево-Могилянская академия". Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, согласно которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И потому я, как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился, и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook.

Сегодня глава Верховной Рады направил обращение к министру образования Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов. Также Руслан Стефанчук сообщил, что обратился к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой взять под контроль обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении урн для голосования.

"Кроме того, направил письма Министру юстиции Украины, Министру здравоохранения Украины, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, НАПК, Главе СБУ с просьбой предоставить информацию о лицах, проходивших спецпроверку перед назначением на должность руководителя заведения за 2020-2022 годы", - добавил Стефанчук.

Напомним, в сентябре 2021 состоялись выборы ректора Киево-Могилянской академии. Тогда президента вуза не смогли избрать, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Вскоре были назначены повторные выборы, на которых одержал победу бывший министр образования Сергей Квит.

1 февраля Министерство образования обнародовало заявление о результатах выборов в "Могилянке".

Могилянское сообщество призвало МОН подписать контракт с избранным президентом вуза.

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