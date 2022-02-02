С начала суток оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь в ответ

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных Сил.

Оккупационные войска обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на Донетчине.

"Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17", - отметили в штабе.

Кроме того, в направлении Талаковки открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.

Напомним, в первый день февраля роSSийские наемники били из гранатометов у Песков и Марьяновки. Потерь в рядах украинской армии не было.