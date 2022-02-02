МИД получил запрос США на назначение Бриджит Бринк послом в Украине

В настоящее время уже запущена процедура согласования ее кандидатуры.

Украина получила запрос на назначение Бриджит Бринк послом США в Украине, Министерство иностранных дел уже запустило процедуру согласования ее кандидатуры.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве .

Министр отметил, что в каждой стране есть определенная процедура согласования кандидатуры посла, и после этого принимается решение.

"Мы эту процедуру запустили, и когда вся информация будет собрана, будет приниматься политическое решение", - пояснил Кулеба.

Напомним, у США нет посла в Украине уже более двух с половиной лет, с июня 2019-го, когда администрация еще предыдущего президента Дональда Трампа завершила каденцию Мари Йованович. Пока американские интересы в Украине официально представляют дипломаты в статусе "временного поверенного".