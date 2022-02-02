НАБУ опубликовало видео получения нардепом Кузьминых взятки за поставку оборудования в больницу

Учитывая общественный резонанс, Национальное антикоррупционное бюро публикует оперативное видео в рамках расследования в отношении народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Как сообщалось, 28 января нардеп был разоблачен после получения 558 тыс. гривен. Следствие считает, что эти средства Кузьминых получил за злоупотребление своими законными полномочиями.

"Однако, из-за "депутатского иммунитета" народного избранника задержать не смогли. И он до сих пор игнорирует повестки о вызове органов следствия несмотря на тот факт, что с 31 января 2022 года получил статус подозреваемого", - подчеркнули в НАБУ.

На видео нардеп говорит с представителем компании в ресторане.

Как только он узнает о полученной оплате за поставку больницы системы оборудования УЗИ, он напоминает, что пора "рассчитываться за предоставленные услуги". Речь идет о 588 тыс. гривен, что составляет 30% от суммы договора (1,86 млн гривен). Он также дает понять, что такая схема счета приемлема в будущем по остальным контрактам.

"Фактически речь идет об "откате" более чем в 12 млн гривен (30% от 37,499 млн гривен за поставленное МРТ - 11,25 млн гривен и 30% от 1,19 млн гривен за лапароскопический набор для хирургических процедур - 398 тыс. гривен)" , – отметили в НАБУ.

Напомним, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата Кузьминых под время получения взятки в 558 тыс. грн. По информации следствия, он получил средства при содействии в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых. На следующий день в НАБУ заявили, что нардеп проигнорировал уже три повестки и не явился в правоохранительные органы. Кроме того, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило, что в настоящее время Кузьминых находится в заведении здравоохранения.

Сегодня, 2 февраля, спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых направил главе партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии письма "о событиях с его участием, которые имели место 28 января 2022 года", к которым он просит временно исключить его из фракции.