Я не уверен, что мы сейчас в той ситуации, когда можем отказаться от программ МВФ, – Марченко

Министр рассказал о текущей ситуации в переговорах с фондом.

Я не уверен, что мы сейчас в той ситуации, когда можем отказаться от программ МВФ, – Марченко
Фото: Lb.ua

Украина ведет переговоры о новой программе с МВФ, но сейчас речь идет о выполнении действующей.

Об этом в интервью Экономической правде сказал министр финансов Сергей Марченко, комментируя то, что в июне заканчивается действующая программа с МВФ.

"Ведутся (переговоры – ред.), но любые переговоры о новой программе предполагают выполнение действующей. Поэтому перед формированием новой повестки дня сотрудничества с МВФ важно полноценно выполнить действующую программу", - отметил министр.

На вопрос, как могут повлиять на сотрудничество с МВФ заявления главы финансового комитета ВР Данила Гетманцева, что Украина может прожить в этом году без программы фонда, Марченко ответил:

"Заявления политиков воспринимается немного по-другому, чем заявления официальных лиц. Если бы я это сказал, это была бы катастрофическая история, а политики сегодня одно могут сказать, завтра – другое… Даниил Александрович понимает наш график выплат, и он знает, что если бы у нас был доступ к рынку евробондов, то мы могли бы сами профинансировать дефицит госбюджета. Сейчас мы видим обратный тренд, нам нужно иметь добропорядочные и откровенные отношения с МВФ".

По его словам, поэтому в правительстве не рассматривают других вариантов, нежели как продолжить сотрудничество с МВФ.

"Можем ли мы отказаться от МВФ? Конечно. Вопрос в другом: достаточно ли мы зрелы. Я, честно говоря, не уверен, что мы сейчас в той ситуации, когда можем принимать такие решения", - подчеркнул глава Минфина.

Он также прокомментировал вопрос пересмотра тарифов на коммунальные услуги.

"По истории с тарифами, то МВФ не задает вопрос: "Давайте рыночные тарифы!". Это миф, который постоянно разгоняется. В МВФ понимают, что если перевести рыночную цену на потребителей, внутри страны возникнут общественное возмущение и резонанс. МВФ с нами дискутирует. Они говорят: "Мы понимаем, что сейчас вы не можете сделать переход на рыночное ценообразование, но как вы видите ситуацию в будущем?" Что вы собираетесь делать? Как вы можете обеспечить наличие достаточных средств у компании "Нефтегаз", ее ликвидность?". Таких вопросов очень много. Форматы бюджетной поддержки этой сферы тоже обсуждаются", - добавил он.

Журналисты спросили министра, настаивает ли МВФ, чтобы разницу в таком случае компенсировать через программы субсидий.

"В том числе. Через разные формы и механизмы", - ответил на это Марченко.

Напомним, что действующая программа stand-by должна была длиться 18 месяцев, но Украина и МВФ договорились о ее продлении на полгода. Она предусматривает выделение Украине 5 млрд. долларов.

Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, второй транш 700 млн долларов был согласован 22 ноября 2021 года.

Министр финансов Сергей Марченко рассчитывает, что в 2022 году Украина получит от Международного валютного фонда 2,2 млрд долларов в двух траншах после просмотров программы в марте и июне.

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