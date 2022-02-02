Нардеп Кузьминых просит временно исключить его из "Слуги народа"

"Депутат просит исключить его с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, которого Национальное антикоррупционное бюро разоблачило в получении взятки, просит исключить его из фракции.

Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Она рассказала, что Кузьминых направил главе партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии письма "про события с его участием, которые имели место 28 января 2022 года".

"Депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке", – отметила Палийчук.

По ее словам, заявление Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции, а о результатах – уведомлено официально.

"Что касается партийной принадлежности Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию «Слуга Народа»", - добавила спикер.

Напомним, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата во время получения взятки в 558 тыс. грн. По информации следствия, депутат получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении народного депутата Сергея Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых. На следующий день в НАБУ заявили, что Кузьминых проигнорировал уже три повестки и не явился в правоохранительные органы. Кроме того, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило, что в настоящее время Кузьминых находится в заведении здравоохранения.