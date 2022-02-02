Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности в Афганистане

Женщины будут возглавлять два медицинских учреждения в Кабуле.

Талибы впервые назначили женщин на руководящие должности в Афганистане
Фото: ЕРА/UPG

Впервые с момента захвата власти в Афганистане радикальное движение исламистов "Талибан" объявило о назначении женщин на руководящие должности в стране.

Об этом сообщил в Twitter спикер афганского правительства "Талибана" Забихулла Муджахид.

Распоряжением главы правительства талибов Малалай Рахим назначена директором специализированного роддома "Малалай" в Кабуле. Еще одну женщину, доктора Ариан, по предложению Министерства высшего образования и с одобрения премьер-министра назначили директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

On the proposal of the Ministry of Higher Education and with the approval of the Acting Prime Minister, Ms. Dr. Arian has been appointed as the Director of Shahra Ara Teaching Hospital.

— Zabihullah (..????????? ???? ? ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022

By the order of the Acting Prime Minister, Trainee Specialist Ms. Malalai Rahim has been appointed as the Director of Malalai Maternity Hospital across the country. We wish her success in her endeavors from the court of Almighty Allah.

— Zabihullah (..????????? ???? ? ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022

Эти назначения стали результатом ряда встреч талибов с представителями международных организаций, в ходе которых поднимались вопросы, связанные с участием женщин в политической и общественной жизни Афганистана.

15 августа 2021 года "Талибан" объявил о взятии столицы – Кабула, после чего вся власть перешла в руки этой партии. Талибы начали захватывать власть в провинциях на фоне вывода американских войск из Афганистана. После фактической смены власти в Афганистане значительно ухудшилась ситуация с правами человека.

По данным ООН, после захвата "Талибаном" власти в Афганистане были убиты более 100 бывших членов правительства, сил безопасности, а также тех, кто работал с международными коалиционными войсками.

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