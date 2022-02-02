Правительство одобрило проект соглашения о ЗСТ с Турцией

Кабинет министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, подписание которого президент Владимир Зеленский анонсировал на этой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Мы интенсифицировали переговоры с нашими турецкими партнерами, чтобы соглашение отвечало интересам украинского бизнеса, создавало возможности для нашего экспорта и потенциал для модернизации украинских предприятий", - написал премьер в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство утвердило еще три соглашения с Турцией: о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, в сфере молодежной политики и об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

Напомним, завтра, 3 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Киев для переговоров с Зеленским.

Украина и Турция планировали закончить переговоры о создании ЗСТ еще в 2018 году, но до сих пор ее не подписали. В сентябре прошлого года Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились активизировать создание ЗСТ.