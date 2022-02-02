Правительство согласовало назначение заместителя Кличко главой КОГА

Алексей Кулеба последний год является первым заместителем главы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

Правительство согласовало назначение заместителя Кличко главой КОГА
Алексей Кулеба
Фото: bigkiev.com.ua

Кабинет министров на заседании 2 февраля согласовал увольнение Василия Володина с должности главы Киевской областной государственной администрации.

В то же время было согласовано назначение Алексея Кулебы – первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. Такие результаты заседания правительства обнародовал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Алексей Кулеба в 2005 году был менеджером коммунального предприятия Киевского областного совета "Киев-медиа", затем – аспирантом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, старшим преподавателем кафедры организации самоуправления ПАО «Высшее учебное заведение «Межрегиональная Академия управления персоналом», занимался предпринимательством, в 2014 году стал помощником депутата Киевского горсовета на общественных началах, в 2016 году стал советником гендиректора КП "Плесо", в 2018 году возглавил ООО Asper Эстейт, в 2019 – был главой Департамента городского благоустройства КГГА. С января 2021 года является первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Имя Алексея Кулебы в последний год часто звучало в качестве возможного кандидата на замещение должности главы КГГА, которое станет возможным после разделения полномочий мэра и главы киевской городской администрации через принятие закона о столице. Впрочем, сам Кулеба от этого "открещивался" – в январе этого года он говорил, что "разговоров ни с кем по поводу каких-то должностей у меня не было".

Напомним, что главы областных администраций назначаются и увольняются указом президента после согласования правительством. Володин был одобрен на должность главы Киевской областной государственной администрации в мае 2020 года. До этого должность руководителя КОГА занимал Алексей Чернышов – нынешний министр развития общин и территорий.

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