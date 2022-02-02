"Мы не отдадим ни одного куска нашей земли, мы не отдадим наши территории, какой бы цена этого дела ни была", – Зеленский

У Украины есть список потребностей Вооруженных сил Украины.

Украина продолжит наращивать уровень боеспособности и возможностей своей армии. Государство понимает потребности Вооруженных сил и ведет переговоры о поставках с международными партнерами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге. Зеленский отметил, что не будет конкретно говорить, о каком именно вооружении и с какими государствами договаривается Украина.

"Для нас очень важно, что это оружие – это все защита. Мы думаем только о мире, о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни одного куска нашей земли, мы не отдадим наши территории, какой бы цена этого дела ни была. Поэтому у нас подготовлен не только план, но и перечень того, что нужно для нашей армии", – отметил он.

Он отметил, что профессиональная армия Украины должна увеличиться на 100 000 в течение 2-3 лет, а то и быстрее.

"Увеличим нашу профессиональную контрактную армию, увеличим им заработную плату. Это точно произойдет, минимум уже закреплен в указе президента, это будет закреплено на законодательном уровне", – подчеркнул президент.