"Мы не отдадим ни одного куска нашей земли, мы не отдадим наши территории, какой бы цена этого дела ни была", – Зеленский

У Украины есть список потребностей Вооруженных сил Украины.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Украина продолжит наращивать уровень боеспособности и возможностей своей армии. Государство понимает потребности Вооруженных сил и ведет переговоры о поставках с международными партнерами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге. Зеленский отметил, что не будет конкретно говорить, о каком именно вооружении и с какими государствами договаривается Украина.

"Для нас очень важно, что это оружие – это все защита. Мы думаем только о мире, о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что больше сегодня мы не отдадим ни одного куска нашей земли, мы не отдадим наши территории, какой бы цена этого дела ни была. Поэтому у нас подготовлен не только план, но и перечень того, что нужно для нашей армии", – отметил он.

Он отметил, что профессиональная армия Украины должна увеличиться на 100 000 в течение 2-3 лет, а то и быстрее.

"Увеличим нашу профессиональную контрактную армию, увеличим им заработную плату. Это точно произойдет, минимум уже закреплен в указе президента, это будет закреплено на законодательном уровне", – подчеркнул президент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
Британский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с РоссиейБританский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с Россией
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский поддержал исключение Трухина из партии "Слуга народа"Зеленский поддержал исключение Трухина из партии "Слуга народа"
Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов: обсудили санкции и сотрудничество в здравоохраненииЗеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов: обсудили санкции и сотрудничество в здравоохранении
Арахамия инициирует внеочередное заседание для заслушивания руководства МВД, ГБР и ОГП по делам против депутатовАрахамия инициирует внеочередное заседание для заслушивания руководства МВД, ГБР и ОГП по делам против депутатов
Зеленский рассказал о результатах переговоров с ДжонсономЗеленский рассказал о результатах переговоров с Джонсоном
"Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя", – Зеленский"Ценим поддержку всех. Рассчитываем только на себя", – Зеленский
Зеленский надеется на скорую договоренность о дате встречи лидеров "нормандской четверки"Зеленский надеется на скорую договоренность о дате встречи лидеров "нормандской четверки"
Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным и увеличении численности ВСУЗеленский подписал указ о повышении зарплат военным и увеличении численности ВСУ
Зеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Польшей и ВеликобританиейЗеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией
Зеленский не поедет на открытие Олимпийских игр в ПекинЗеленский не поедет на открытие Олимпийских игр в Пекин
Зеленский поручил напоминать гражданам о целесообразности вакцинации от ковидаЗеленский поручил напоминать гражданам о целесообразности вакцинации от ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости