Зеленский поддержал исключение Трухина из партии "Слуга народа"

"Это же вопрос справедливости. Депутат ты, чиновник или любой человек любой профессии, ты должен отвечать".

Зеленский поддержал исключение Трухина из партии "Слуга народа"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает исключение из партии и фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Трухина, попавшего в ДТП в августе прошлого года.

Об этом глава государства сообщил на брифинге в Киеве после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"То, что в отношении господина Трухина обнародовали видео – я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии и партии "Слуга народа". Думаю, что все единогласно поддерживают, чтоб уволить господина Трухина из партии СН. Это же вопрос справедливости. Депутат ты, чиновник или любой. какой человек любой профессии, ты должен отвечать. И все будут отвечать, поверьте, несмотря, какой это проступок или серьезное правонарушение", – отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что депутат должен быть примером, а значит – нести особую ответственность.

Напомним, авария произошла еще пять месяцев назад. Трухин продолжал быть членом партии, фракции и заместителем главы бюджетного комитета.

Вчера журналисты УП опубликовали видео полиции на месте ДТП, на котором зафиксирован намек Трухина на вознаграждение правоохранителям, если он "тихонько уйдет в лес". После этого Арахамия призвал нардепа добровольно выйти из состава фракции, генпрокурор зарегистрировала уголовное производство по факту предложения предоставления неправомерного вознаграждения, а глава партии СН Елена Шуляк распорядилась исключить депутата из ее состава.

Трухина также хотят исключить из фракции "Слуги народа", а в Раде провести внеочередное заседание для заслушивания руководства МВД, ДБР и Офиса генпрокурора по расследованию этого дела и других производств, в которых фигурируют нардепы. По данным источников LB.ua, заседание может состояться 14 февраля после согласительного совета.



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