41-летний житель Тернополя с гражданством РФ выдавал себя за брата главы МВД и за $60 тыс. продавал должность в министерстве

Его задержали в Киеве.

Стражи порядка задержали мужчину, который выдавал себя за двоюродного брата министра внутренних дел и уверял, что может договориться о "получении" должности руководителя департамента в правоохранительной структуре. Свою услугу он оценил в 60 тысяч долларов.

Фото: МВД

Об этом информирует пресс-центр МВД.

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили, что к противоправным действиям причастен 41-летний уроженец Тернополя, получивший в 2017 году гражданство РФ. Мужчина – частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве. Однако кроме легального бизнеса по продаже животных занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов.

"В разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он близкий родственник министра внутренних дел и может за 60 тысяч долларов США "договориться" о кресле директора одного из департаментов", – сказано в сообщении.

Так называемого "родственника высокопоставленного чиновника" задержали во время получения им аванса - 10 тысяч долларов США. Полиция готовит мужчине вручение подозрения.

Фото: МВД

До избрания меры пресечения злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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