Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов: обсудили санкции и сотрудничество в здравоохранении

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Основным вопросом на переговорах была безопасность в Украине и на ее границах, сообщил Зеленский на совместном с Рютте брифинге.

"Также обсудили санкции со стороны Европейского Союза, со стороны Нидерландов в случае эскалации. Для отношений наших государств я считаю, что это важный визит, ведь в последний раз лидер Нидерландов посещал Киев 17 лет назад. И своевременный – он происходит в тот момент, когда мы нуждаемся в поддержке ", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что по итогам переговоров принято совместное заявление. Стороны также обсудили усиление сотрудничества, в том числе торгово-экономического. Оборот товаров превысил 2,5 млрд., но этот показатель хотят улучшить.

Также совместно с Нидерландами хотят построить 48 новых современных больниц и реабилитационных центров для военных и ветеранов.

Марк Рютте в свою очередь отметил, что встреча планировалась несколько месяцев назад, и сейчас она проходит в ситуации напряжения с Россией .

"Единственное решение деэскалации – это дипломатия, диалог между Россией , США , НАТО, и, конечно, между странами "нормандского формата". Я надеюсь, что этот диалог даст решение, если нет – Нидерланды четко говорят: дальнейшая агрессия в отношении Украины будет иметь серьезные последствия ", – заявил он.

Рютте добавил, что Нидерланды предлагают помощь Украине, чтобы отражать кибернападения.

Отдельной темой переговоров стала катастрофа самолета МН17.

Напомним, Рютте также встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем. Стороны обсудили инвестиции в новые направления сотрудничества. Договорились организовать бизнес-миссии в наших странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов, чтобы найти точки соприкосновения в интересующих обеих сторон отраслях.