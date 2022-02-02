Эрдоган посетит Украину 3 февраля, – Reuters

После Олимпийских игр Анкару может посетить Путин.

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Киев 3 февраля для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в Анкаре. Подготовка к визиту президента Турции ранее была официально подтверждена украинской стороной, но дата не разглашалась.

"Эрдоган передаст Зеленскому послание о сохранении мира в регионе и недопущении нагнетания напряженности и горячего конфликта", – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин готовится посетить Турцию после прошедших 4-20 февраля Олимпийских игр в Пекине.

"Мы ожидаем, что оба переговорных процесса будут эффективны для снижения напряжения между РФ и Украиной", – сообщил чиновник.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе визита Эрдогана в Киев планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

Визит Эрдогана в столицу Украины анонсировался еще в январе. 20 числа он сам подтвердил, что посетит Украину с визитом в начале следующего месяца.

В декабре в течение прошлого месяца Эрдоган дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией , чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления роSSийских войск на украинской границе.

19 января Эрдоган пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в свою страну, чтобы "уладить разногласия".