Владимир Кличко решил вступить в терроборону Киева

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко решил пополнить ряды территориальной обороны Киева .

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева ", – написал Кличко-старший в соцсетях.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Резервистами территориальной обороны Киева могут стать все граждане Украины от 18 до 57 лет независимо от пола и опыта службы. Кроме того, требования к здоровью кандидатов в резервисты территориальной обороны меньше, чем в боевых бригадах.