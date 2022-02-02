Владимир Кличко решил вступить в терроборону Киева

Набор в ряды Сил территориальной обороны столицы продолжается.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко решил пополнить ряды территориальной обороны Киева.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", – написал Кличко-старший в соцсетях.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Резервистами территориальной обороны Киева могут стать все граждане Украины от 18 до 57 лет независимо от пола и опыта службы. Кроме того, требования к здоровью кандидатов в резервисты территориальной обороны меньше, чем в боевых бригадах.

Узнать больше о территориальной обороне Киева можно на сайте Киевской городской государственной администрации.

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