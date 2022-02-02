Резников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армию
На исполнение указа президент дал четыре года.
Министр обороны Алексей Резников прокомментировал подписание президентом Владимиром Зеленским указа об укреплении обороноспособности страны. По его словам, подписанный 1 февраля документ является одним из системных шагов по повышению обороноспособности Украины и реакцией на стоящие перед страной вызовы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Президент поставил задачу – исходя из наших возможностей предложить такую модель армии, чтобы ни у кого в Кремле даже мысли не возникало напасть на Украину… Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", – отметил глава министерства.
В частности, указом предусматривается до 2025 года увеличение численности Вооруженных Сил Украины на 100 000 человек и отказ от призыва на срочную службу с 1 января 2024 года.
Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (три-четыре месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - рассказал министр обороны.
По словам Алексея Резникова, сегодня уже разработаны несколько моделей того, как можно будет выполнить этот указ. Для их реализации правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов.