Резников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армию

На исполнение указа президент дал четыре года.

Резников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армию
Фото: надано пресслужбою МОУ

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал подписание президентом Владимиром Зеленским указа об укреплении обороноспособности страны. По его словам, подписанный 1 февраля документ является одним из системных шагов по повышению обороноспособности Украины и реакцией на стоящие перед страной вызовы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Президент поставил задачу – исходя из наших возможностей предложить такую модель армии, чтобы ни у кого в Кремле даже мысли не возникало напасть на Украину… Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", – отметил глава министерства.

В частности, указом предусматривается до 2025 года увеличение численности Вооруженных Сил Украины на 100 000 человек и отказ от призыва на срочную службу с 1 января 2024 года.

Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (три-четыре месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 года мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", - рассказал министр обороны.

По словам Алексея Резникова, сегодня уже разработаны несколько моделей того, как можно будет выполнить этот указ. Для их реализации правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов.

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