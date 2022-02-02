Шмыгаль и премьер Нидерландов обсудили противодействие роSSийской агрессии

Также руководители правительств пообщались по поводу новых инвестиций.

Шмыгаль и премьер Нидерландов обсудили противодействие роSSийской агрессии
Фото: Пресс-служба Шмигаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился в Киеве с главой правительства Нидерландов Марком Рютте.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

"Приветствовал в Украине Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Помимо усиления обороноспособности Украины и противодействия роSSийской агрессии, мы также обсудили инвестиции в новые направления сотрудничества. Договорились организовать бизнес-миссии в наших странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов, чтобы найти точки соприкосновения в интересующих обеих сторон отраслях", – написал Шмыгаль.

Напомним, что 31 января в правящей партии Нидерландов VVD (Народная партия за свободу и демократию) и оппозиционной Партии труда (PvdA) высказались за предоставление Украине оборонного оружия.

Отметим, что на этой неделе Украину одновременно с главой нидерландского правительства посетили премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Польши Матеуш Моравецкий. Их визиты проходят на фоне усиления роSSийского военного присутствия возле границ Украины.

2 февраля правительство Польши приняло решение о предоставлении Украине оборонной помощи.

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