CIT обнародовала первые свидетельства переброски сил Росгвардии к границе с Украиной

Автозаки без номерных знаков и бронетранспортеры на железнодорожных платформах зафиксировали в нескольких областях РФ.

Объединение роSSийских "независимых журналистов и расследователей" Conflict Intelligence Team собрало первые свидетельства переброски сил Росгвардии к границе с Украиной.

По данным расследователей, на нескольких видео, которые начали появляться в разных источниках, на железнодорожных платформах и автодорогах заметили грузовики и бронетранспортеры Росгвардии. Другие свидетельства говорят о переброске военнослужащих ведомства в Крым и к границе с Украиной.

Так, на видео, опубликованном 31 января, на железнодорожных платформах видна техника, характерная для войск Нацгвардии РФ: БТР-80 в песочно-защитном камуфляже, бронеавтомобили "Урал-ВВ" и "Звезда-В", различные военные грузовики камуфляжного цвета с желтыми светоотражателями на бортах, а также автомобили военной автоинспекции с символикой ВНГ.

Согласно базе данных РЖД, поезд следует из Архангельска, а само видео, по словам автора, снято в поселке Коноша более чем в 400 километрах к югу – то есть эшелон движется в южном направлении.

Примечательно, что на перевозимых транспортных средствах нет номерных знаков.

"Что-то подобное мы уже наблюдали летом 2020 года, когда на фоне протестов в Беларуси был сформирован резерв сил ОМОНа Росгвардии, который на грузовиках без номерных знаков (но без бронетранспортеров) был переброшен к границе", - отмечают расследователи.

На другом видео, снятом в Тульской области, видна автоколонна, в которой, помимо прочей техники, следуют грузовики Урал-4320 и бронеавтомобиль "Звездв-В" со светоотражающими полосами, а также характерные КамАЗы серого цвета с темно-красными полосами на бортах и зарешеченными окнами, которые в народе называют "автозаками". На еще одном недавнем видео, геолоцированном в Петрозаводске, схожие "автозаки", а также БТР-80 в камуфляже войск Росгвардии, стоят на железнодорожных платформах.

"Пока мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населенных пунктах возле границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использоваться для контроля занятых населенных пунктов и линий снабжения, а также антипартизанских действий", – объяснили расследователи.

Они добавили, что подобный опыт по крайней мере часть бойцов могли получить на территории Сирии, где, по словам главы ведомства Виктора Золотова, роSSийские нацгвардейцы "сопровождают гуманитарные грузы, участвуют в операциях по изъятию незаконного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также выполняют специальные задания".

Ранее Минобороны Украины заявляло, что на сегодняшний день риск нового вторжения РоSSии ничем не отличается от ситуации со стягиванием войск РоSSии весной прошлого года. РоSSия использует информационные атаки для нагнетания паники.

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